У Запоріжжі відкрили відновлений барельєф екс-мера Олександра Поляка

Сьогодні, 22 лютого, на площі імені Поляка відбувся урочистий мітинг пам’яті з нагоди відкриття відновленого барельєфа колишнього мера Запоріжжя Олександра Поляка. Ця подія була приурочена до 15-ої річниці його передчасної смерті, адже він пішов з життя 22 лютого 2003 року.
На початку листопада минулого року вандали викрали бронзовий бюст – елемент меморіальної дошки Почесному громадянинові Запоріжжя, колишньому міському голові Олександру Поляку, який розміщувався на фасаді будівлі на однойменній площі. За дорученням міського голови Володимира Буряка були виділені засоби на виготовлення нової меморіальної дошки за рахунок міського бюджету. Роботи виконало СКП “Запорізька ритуальна служба”. Автор барельєфа – скульптор Борис Чак. Варто відмітити, що нова меморіальна композиція виготовлена з матеріалу, який не зацікавить кримінальних шукачів металу.
Право урочисто відкрити меморіальну дошку було надане вдові Олександра Поляка Тетяні Поляк і заступникові Запорізького міського голови, колишньому соратникові Олександра Поляка Валерію Эделеву. На мітингу також виступили з пам’ятними розмовами люди, що близько знали Олександра Поляка, працювали разом з ним. Присутні відмітили вагомий внесок Олександра Володимировича в розвиток міста. Влітку 2003 року за рішенням міської ради йому посмертно було присвоєно звання “Почесний громадянин Запоріжжя”. 11 жовтня 2005 площа 12 Квітня була перейменована в площу імені Поляка, і на ній був відкритий барельєф на згадку про нього.
Вдова Тетяна Поляк подякувала міську владу і особисто Володимира Буряка за відновлення зруйнованої меморіальної дошки і за добру пам’ять про її чоловіка.