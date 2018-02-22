У Запорізькому аеропорту у громадянина Ізраїлю виявлено холодну зброю

Сьогодні, 22 лютого, запорізькі митники під час митного контролю пасажирів, які прилетіли авіарейсом “Тель-Авів – Запоріжжя”, виявили ніж у громадянина Ізраїлю. Предмет, який має ознаки холодної зброї, знаходився у його чемодані, серед особистих речей. Ніж був в чохлі чорного кольору, з металевим клинком та з рукояткою, яка виконана з металу і дерева.
Таким чином громадянин Ізраїлю порушив митні правила, передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Стосовно нього складено протокол, ніж тимчасово вилучено.
Зазначимо, цей предмет обмежений до переміщення через митний кордон України відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998р. №622 в частині “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів”.
Запорізька митниця ДФС