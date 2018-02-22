Закінчився Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту: визначені найкращі

21 лютого на базі спортивного комплексу Запорізької обласної організації ФСТ «Динамо» пройшов Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту. За першість змагались 25 збірних команд рятувальників з усіх областей України та навчальних закладів системи ДСНС.
Протягом всього дня проходили два етапи змагань: поштовх і ривок гирі вагою 32 кг. Після завершення змагань, відбулося урочисте нагородження команд-переможців.
Так, у непростій боротьбі спортсмени із команди НУЦЗУ набрали найвищі бали та за сумою індивідуально-колективних балів команда здобула впевнену перемогу, другими стала команда волинських рятувальників, почесну бронзу виборола збірна У ДСНС України у Кіровоградській області.
Команда запорізьких рятувальників виборола 6 місце серед 25 збірних.
Щиро вітаємо «надзвичайних» хлопців із перемогою, зичимо міцності духу та гарної фізичної форми для майбутніх звершень!