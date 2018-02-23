22-23 лютого в місті Запоріжжя вперше відбудуться заходи „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств”. Фестиваль проводиться з метою збереження та розвитку традицій національних культур, формування культури спілкування представників різних національностей, налагодження культурних зв’язків та творчої співпраці. Засновниками фестивалю є Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, комунальна установа „Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради, Асоціація національних меншин Запорізької області. Партнери фестивалю: Міжнародна громадська організація “Інтернаціональний союз” міста Київ, Спілка Вірмен Запорізької області.
22 лютого 2018 року об 11.00 годині в рамках „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств” у приміщенні Торгово промислової палати відбудеться круглий стіл за темою „Народна традиція: збереження самобутності етносу. Досвід збереження національних традицій на прикладі національно-культурних товариств”.
23 лютого вперше відбудеться „Фестиваль фільмів національно-культурних товариств”. Чекаємо на вас у „БПП-Коворкінг” за адресою пр. Соборний 24 (зупинка вул. Базарна). Початок прес-конференції з презентацією „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств” об 11.00 годині. Початок „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств” – о 12 годині.
Кожен народ цікавий по-своєму, як і кожна людина. Кожен із нас окремо – особистість, а разом ми – дружня єдина родина.
В нашому краї мирно проживають народи 130 національностей, споріднені історичною долею. Багатовікова історія культурних зв’язків ентічних народів продовжує наповнюватися новими успішними проектами та мистецькими заходами. Тому Фестиваль фільмів національно-культурних товариств — це значна подія в культурному житті нашого багатонаціонального краю.
Є події, про які слід знати кожному та є люди, про яких треба знімати фільми. До програми І Фестивалю фільмів національно-культурних товариств увійшли картини, які розповідають про історію, культуру та життя болгар, ромів, євреїв, вірмен.
Чекаємо на вас!
План проведення показу фільмів
12.00 — 12.15 Відкриття Фестивалю:
– в.о. директора КУ “Обласний методичний центр культури і мистецтв” ЗОР
О. Герман;
– голова Асоціації національних меншин Запорізької області Н. Хамдані;
– член наглядової ради НСТУ від категорії забезпечення прав нацменшин, голова правління Інтернаціонального Союзу, генеральний директор проекту OUTLOOK м. Київ Д. Карякіна.
12.15 — 13.00 – Презентація єврейського роліку “Рош-а-Шана” — Раввін Запорізьського регіона Нохум а-Коэн Эрентрой;
– Показ роліку (2хв.);
– Презентація єврейського фільму “Дойна на ножі”— режисер, музикант Майк Кауфман-Портниковм, м. Київ.
– Показ фільму (33хв.)
– Показ інших фільмів.
– Обговорення.
13.30 — 14.30
– Презентація ромського фільму “Пам’ятати” — виконавчий директор, проектний менеджер Запорізького ромського центру А. Кругляк;
– Показ фільму (13.47)
– Обговорення теми та актуальності фільму;
– Презентація болгарського фільму “Болгари на землі Таврії” — голова правління міського болгарського товариства “Відродження” О. Сяров;
– Показ фільму (25 хв.)
– Обговорення.
15.00 — 16.30
– Презентація вірменського фільму “Гордість нації” — голова Спілки Вірмен Запорізької області Р. Акопян;
– Показ фільму (59.28)
– Обговорення.
– Показ інших фільмів.
16.30 — 17.00 Підсумки Фестивалю.