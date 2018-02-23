Увага! «Зебра в місті»!

Запорізької обласна організація НСЖУ та Запорізька обласна туристична Асоціація презентували нову екскурсію-гру для молодших школярів на прес-конференції. Захід був присвячений Міжнародному дню екскурсовода. Ця гра за правилами дорожнього руху створена вона на прохання вчителів середніх шкіл з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
Катерина Виниченко – екскурсовод – розповіла про зміст екскурсії, що складається з трьох частин: розповіді, показу, гри та подарунків, – під час яких діти знайомляться з правилами дорожнього руху, дорожніми знаками і вчаться розрізняти поняття – «вулиця», «тротуар», «дорога», «пішохід» і «автомобіль», «гальмівний шлях».
Віктор Колодяжний привів сумні цифри торішніх результатів дорожньо-транспортних пригод за участю дітей – 30 тис. отримали травми, 4 тис. загинули. Це жахлива статистика в порівнянні з Європою, де потрапляють в ДТП, в 3-4 рази менше. Тому гра «Зебра в місті» – дуже важливий момент в навчанні учнів молодших класів поведінці на дорогах. І дуже показово, що ця екскурсія схвалена патрульної поліцією Запорізької області.
Дитячий психолог Лариса Старун зазначила, що ігрова форма передбачає використання арт – терапії і сприяє більш глибокому освоєнню дорожніх правил безпеки руху і запам’ятовування найважливіших дорожніх знаків. Тому екскурсоводи запросили акторів дитячого театру «Свія» зіграти роль Зебри, яка розповідає хлопцям та дівчаткам про важливі моменти поведінки на пішохідних переходах. Актриса Світлана Дудник, одягнена в костюм казкового персонажа, показала журналістам сценку з програми екскурсії.
Безумовно, саме така форма роботи з дітьми буде найбільш ефективна в дотриманні безпеки дорожнього руху і правильному орієнтуванню в дорожньо – транспортній ситуації. Першими, хто побуває на екскурсії-грі стануть діти запорізьких журналістів.
Світлана Костюк, фото автора