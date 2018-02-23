Від запорізьких платників надійшло майже мільйон гривень рентних платежів

Запорізькі водокористувачі та добувні підприємства з початку 2018 року поповнили бюджети майже на мільйон гривень рентної плати.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, у січні надійшло 435 тисяч гривень рентної плати за користування надрами, що на 25 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. З цієї суми до державного бюджету спрямовано 326 тисяч, до бюджетів громад – понад 109 тисяч.
На сьогодні у регіоні 622 підприємства є платниками ренти за користування надрами.
За спеціальне використання води понад три тисячі запорізьких суб’єктів господарювання перерахували більш ніж 470 тисяч, у тому числі, 257 тисяч – до держбюджету, 212 тисяч – до місцевих скарбниць.
Керівник фіскальної служби повідомила, що в поточному році відбулися зміни у справлянні рентних платежів. Зокрема, з 1 січня 2018 року вторинних водокористувачів звільнено від сплати за спецвикористання води.
Крім того, відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”, ставки з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшено на 16,8 відсотка.
Головне управління ДФС у Запорізькій області