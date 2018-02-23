Володимир Буряк провів особистий прийом громадян. І знову про ЖКГ

Питання житлово-комунального господарства вже традиційно залишаються головними під час особистих прийомів громадян, які регулярно проводить міський голова Володимир Буряк. Для цього є об’єктивні причини, адже житловий фонд в місті зношений.
Фінансування капітальних ремонтів з міського бюджету в останні два роки значно збільшилася. Однак навіть це не дає можливості покращити ситуацію в короткі терміни, адже проблеми в житловому господарстві накопичувалися роками.
Необхідні кошти і час для того, щоб привести житловий фонд в порядок. Міська влада це розуміє. Запоріжжя рухається тут в потрібному напрямку. Однак у багатьох будинках, які потребують термінового ремонту, мешканці вже не можуть чекати кілька років. У цій ситуації для них єдиним виходом часто стає звернення до керівництва міста.
Серед тих, хто сьогодні звернувся до міського голови Володимира Буряка був Юрій Майборода, який проживає в будинку по вулиці Миколи Корищенка, 23. Покрівля над його квартирою почала протікати ще в 2016 році. Обіцянки житловиків виконати ремонт залишилися простими відписками. У квартирі вже утворився грибок, Юрію доводиться періодично проводити ремонт, щоб в квартирі можна було жити.
– Міська аварійна служба повинна терміново усунути протікання. Завдання управляючої компанії «Мрія» – у другому кварталі відремонтувати покрівлю над під’їздом, в якому знаходиться квартира, – зазначив Володимир Буряк.
Представники компанії «Мрія» пообіцяли, що ремонт буде виконаний. Важливо при цьому, що рівень оплати послуг мешканцями будинку по вулиці Миколи Крищенка, 23 досить високий – понад 90%. Якщо тенденція збережеться, то у керуючої компанії будуть ресурси для проведення цього ремонту.
У будинку по вулиці Кутузова, 2 заливає підвал. Причина – стан каналізаційних мереж. За результатами розмови з мешканцями Володимир Буряк поставив завдання КП «Наше місто», яке обслуговує будинок, в понеділок виконати аварійний ремонт каналізації в підвалі.
– Це тимчасовий захід, щоб усунути протікання, уникнути підтоплення підвалу. Будинок включений в титульний список капремонтів на 2018 рік. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради взяти питання заміни інженерних мереж в цьому будинку під контроль. Роботи повинні розпочатися вже навесні, – заявив Володимир Буряк.
Володимир Буряк провів особистий прийом громадян. І знову про ЖКГ
Питання житлово-комунального господарства вже традиційно залишаються головними під час особистих прийомів громадян, які регулярно проводить міський голова Володимир Буряк. Для цього є об’єктивні причини, адже житловий фонд в місті зношений.