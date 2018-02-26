З 16 лютого 2018 року в Запорізькій області триває Місячник профорієнтації, який націлений допомогти молоді у професійному самовизначенні. Фахівці служби зайнятості по всій області знайомлять молодь з розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного вибору професії. Під час Місячника діти зможуть пройти профтестування, отримати професійну допомогу та консультацію, прийняти участь у кестах та професіографічних екскурсіяхна підприємства області
Пологівський район
В рамках проведення Місячника профорієнтації «Професійний орієнтир» 22 лютого 2018 року в КУ «Воскресенській НВК» було проведено профорієнтаційні уроки для учнів 9, 10 та 11 класів. Фахівець Пологівської філії Запорізького обласного центру зайнятості Віра Тоцька, не лише розповіла про сучасний стан ринку праці у Пологівському районі, підприємства міста, професії, які користуються найбільшим попитом та про можливість безкоштовно отримати всім бажаючим за сприянням служби зайнятості робітничі професії для майбутнього працевлаштування, а й дала поради стосовно вибору місця навчання та фаху. Фахівець визначила основні аспекти, на які слід звертати увагу, обираючи той чи інший навчальний заклад. Провівши бесіду з учнями та проаналізувавши професійний вибір кожного з випускників, Віра Тоцька запросила всіх бажаючих відвідати центр зайнятості з метою пройти тестування професійного самовизначення та схильності до тієї чи іншої спеціальності.
Михайлівський район
Профорієнтаційна робота з учнями як один з головних напрямків роботи Михайлівського районного центру зайнятості спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. Для того, щоб обрати конкретну професію, учень має визначити які у нього схильності, інтереси, чи усвідомлює він до кінця свій вибір.
Саме з метою визначення вподобань молоді фахівець Михайлівського районного центру зайнятості Юлія Табаєва 22 лютого 2018 року в школах району провела профінформаційні групові заходи для молоді. В заходах прийняли участь учні 8, 9, 10, 11 класів.
Молодь навчилась користуватись «Платформою з профорієнтації та розвитку кар’єри», щоб перевірити свої здібності, індивідуально-психологічні особливості та краще пізнати себе. В профорієнтаційній роботі зі школярами дуже важливо звернути увагу підростаючого покоління на необхідність врахування вимог сучасного ринку праці при виборі майбутньої професії.
Якимівський район
Особливої уваги варто практичне ознайомлення школярів з низкою актуальних на ринку праці професій шляхом проведення професіографічних екскурсій на підприємства селища та району.
За ініціативи Якимівського районного центру зайнятості в рамках Місячника профорієнтації « Професійний досвід» для учнів 9 та 10 класів Якимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, була проведена професіографічна екскурсія до КЗ “Якимівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги”.
Старша медична сестра Якимівської амбулаторії Любов Грибачова гостинно зустріла школярів. Вона розповіла учням про структуру лікарні, специфіку та особливості роботи медичних працівників, важливі професійні якості, якими необхідно володіти медичному персоналу.
Під час екскурсії, школярі мали змогу побачити де і як щодня надають допомогу хворим людям, дізнатись багато цікавого про професії, які можна побачити у медичному закладі: сестра медична, лікар-хірург, лікар-лор, лікар загальної медицини – сімейний лікар, лікар-стоматолог та інші. Діти мали змогу поставити запитання, які їх цікавили, та отримати вичерпні відповіді від фахівців.
Учням дуже сподобалась екскурсія! Звичайно ж, до остаточного вибору професії ще є час, проте, нехай здійсняться дитячі мрії і кожен знайде собі роботу, про яку він мріє. Такі зустрічі, безперечно, залишають слід у свідомості. Хто зна, можливо, невдовзі хтось з цих учнів з натхненням працюватиме саме тут.
А фахівці служби зайнятості чекають на всіх, хто потребує допомоги у виборі професії!!!