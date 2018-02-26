Гвардійці забезпечили громадський порядок під час двох масових заходів у Запоріжжі

25 лютого, особовий склад 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України спільно з Національною Поліцією міста Запоріжжя виконали завдання по забезпеченню порядку на футбольному стадіоні «Славутич-Арена», де грали матч Луганська «Зоря» та Полтавська «Ворскла», а також супроводжували Хресну ходу вірян Української православної церкви Московського Патріархату, які зустрічали ікону Божої Матері.
Військовослужбовці були задіяні на обох заходах з метою недопущення порушень громадського порядку. Футбольний матч зібрав невелику кількість вболівальників, які без прецедентів підтримували улюблені команди. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь луганчан. А ось Хресна хода привернула до себе багато уваги вірян, активістів та журналістів. Загалом близько п’яти сотень запоріжців пройшли маршрутом від Андріївського собору до Покровського Архієрейського собору, де для вірян пройшли священні заходи.
Правоохоронці разом з військовослужбовцями військової частини 3029 Національної гвардії України супроводжували захід та не допустили жодних правопорушень та провокацій. Захід пройшов без подій.
«Дякувати Богові за тих, хто служить народові України, та охороняє спокій та мир у нашому місті… » – сказала городянка Марина Миколаївна.