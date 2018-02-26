Юліана Козаченко: “Малі та середні підприємці Запоріжжя поповнили місцеві бюджети майже на 60 мільйонів”

Фізичні особи-підприємці Запорізького регіону, які обрали спрощену систему оподаткування, з початку року перерахували до місцевих бюджетів близько 60 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження від представників малого і середнього бізнесу порівняно з минулорічними зросли на 33 відсотки або на 14,7 мільйона.
Більша половина від загальної суми надійшла від підприємців обласного центру – 34,8 мільйона, що на 9,6 мільйона більше, ніж у січні 2017 року. “Єдинники”-фізособи Мелітопольщини та Приазов’я поповнили бюджет на 7,7 мільйона, Бердянського та Приморського районів сплатили 5,7 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – понад два мільйони, Василівського та Михайлівського – майже 1,9 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1,8 мільйона.
Юліана Козаченко зазначила, що умови перебування на спрощеній системі оподаткування дозволяють підприємцям обрати оптимальну групу для ведення власної справи. Ставки єдиного податку для платників 1 та 2 групи встановлюються місцевими радами залежно від виду господарської діяльності. Так, розмір податку для 1 групи складає до 10 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2018 року, тобто до 176,20 грн., для 2 групи – до 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2018 року, тобто до 744,60 грн. Для платників єдиного податку 3 групи ставка дорівнює 3 відсоткам від доходу за умови сплати ПДВ або 5 відсотків від прибутку, без сплати ПДВ.
Головне управління ДФС у Запорізькій області