Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців отримала б лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. При цьому вона виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Про це свідчать дані масштабного опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, оприлюднені в агентстві “Інтерфакс”.
Згідно з даними “Рейтингу”, лідером президентського забігу є глава Юлія Тимошенко, за яку у випадку проведення виборів найближчим часом готові проголосувати 18,7% тих, хто взяв би в них участь і визначився з вибором. Петра Порошенка готові підтримати 15,6% опитаних, Юрія Бойка – 11,7%, Анатолія Гриценка – 9,7%, Олега Ляшка – 8,7%, Вадима Рабиновича – 8,3%, Андрія Садового – 6,4%, Олега Тягнибока – 3,9%, Арсенія Яценюка – 1,7%.
Тимошенко входить у трійку лідерів рейтингу майже у всіх регіонах. Рівень її підтримки більш-менш рівномірний у всіх областях центру, півночі, заходу і частково півдня. Порошенка найбільше підтримують у Вінницькій, трохи менше в областях заходу та центру, ще менше на півдні. Керівник групи “Рейтинг” Олексій Антипович наголосив, що Тимошенко виграє у будь-якого кандидата, який виходить у другий тур президентських виборів. Так, в парі Тимошенко і Порошенко за лідера “Батьківщини” готові проголосувати 30%, а главу держави готові підтримати 23% виборців.
Для дослідження соціологи опитали 30 тис. респондентів (по 1200 в кожній області), тоді як зазвичай електоральні рейтинги формуються на основі 2 тис. опитаних. Це наймасштабніше соціологічне опитування, проведене за останні роки. Думки люди висловлювали в особистому формалізованому інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 0,6%.
Підсумки наймасштабнішого соцопитування пророкують президентство Тимошенко
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців отримала б лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. При цьому вона виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Про це свідчать дані масштабного опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, оприлюднені в агентстві “Інтерфакс”.