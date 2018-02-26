Представники депутатських фракцій обговорили питання, що виносяться на розгляд сесії

28 лютого відбудеться двадцять шоста сесія Запорізької міської ради. В малому залі міськвиконкому відбулася зустріч за участю міського голови Володимира Буряка, представників депутатських фракцій та керівників постійних депутатських комісій. Обговорювалися проекти рішень міської ради, які планується винести на розгляд найближчої сесії.
Нагадаємо, під час другого пленарного засідання двадцять п’ятий сесії Запорізької міської ради, яке проходило 7 лютого, міський голова Володимир Буряк запропонував напередодні сесій проводити зустрічі за участю всіх депутатських фракцій. Мета – обговорення проектів рішень, що виносяться на сесію. В першу чергу тих, які викликають питання у депутатів. Сьогодні відбулася перша така зустріч.
– Розглядаємо питання, які пропонується внести до порядку денного. Висловлюються зауваження, пропозиції. Можливо, депутати захочуть отримати роз’яснення фахівців щодо окремих аспектів рішень, більш детально ознайомитися з ситуацією і тому подібне. Є ще кілька днів, щоб за підсумками обговорення відкоригувати той чи інший проект, доопрацювати його, або вже на погоджувальній раді прийняти рішення про зняття його з розгляду для більш детального опрацювання, – зазначив Володимир Буряк.