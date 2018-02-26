Прес-конференція та автограф-сесія Сергія Жадана

Книгарня «Є», РА «PYROMIDA» та видавництво «Meridian Czernowitz» запрошують журналістів на прес-конференцію Сергія Жадана з нагоди концерту до 10-річчя проекту «Жадан і Собаки» та виходу нового роману «Інтернат». По завершенню прес-конференції усіх охочих чекає автограф-сесія Сергія Жадана. Захід відбудеться 28 лютого. Початок прес-конференції – о 15:00. Початок автограф-сесії – о 16:00. Модератор – Валентин Терлецький.
У 2008 гурт «Собаки в космосі» почав співпрацювати з поетом і письменником Сергієм Жаданом. Тоді ж вони випустили спільний альбом до якого увійшли читання Жадана власних віршів під акомпанемент музикантів гурту. Згодом співпраця продовжилася у вигляді спільних виступів. У 2018 році проект «Жадан і Собаки» продовжує радувати нас спільною творчістю у ювілейному турі. 28 лютого о 19:00 в клубі «Джет» прогресивна та незакомплексована спільнота Запоріжжя зможе відчути на собі запальні ритми українського ска-панк року та насолодитися різкою соціально-пекучою поезією у відвертому та потужному виконанні гурту «Жадан і Собаки». А перед концертом Сергій Жадан поспілкується з пресою та шанувальниками в рамках автограф-сесії у Книгарні «Є», де серед іншого буде презентовано новий роман Сергія Жадана «Інтернат», що розповідає про те, як змінилося життя людей, коли на Сході України почалась війна.
За словами письменника, «Інтернат – це одна з локацій роману. Але, разом із тим – це ще й метафора. Метафора світовідчуття, метафора загубленості, недолюбленості врешті-решт». На думку автора, «цю книгу добре було б прочитати людям, які ніколи не були на українському Сході, які складають своє враження про Донбас та українсько-російську війну виключно з повідомлень ЗМІ та загальних настроїв у соціальних мережах. Тим, хто готовий за електоральними відсотками побачити живі обличчя» .
Сергій Жадан – український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст. Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також активним організатором літературного життя України та учасником мультимедійних мистецьких проектів.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903
Вхід вільний.