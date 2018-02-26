Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 лютого 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,2 тис. осіб, з них 17,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 лютого 2018 року – 1261 одиниця (у м. Запоріжжі – 854 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 18 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку лютого 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 158 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 66 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.