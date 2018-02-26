Фотовиставку з інтригуючую назвою «Трудодні» в рамках реалізації культурно-мистецьких проектів, присвячених сторіччю газети «Запорізька правда» підготував фотокор видання, член Національної Спілки фотомитців України, відомий запорізький фотохудожник Олександр Максимов. Цього разу знаний майстер запорізької художньої фотографії пропонує на суд глядачів галерею документальних портретів наших сучасників.
Всі фото Олександра Максимова – це результат спостережень за повсякденним життям простої людини. Його роботи мають магічну силу: вони зупиняють глядача, спонукають його відчути душу і вдачу іншої людини. Це невеличкі але змістовні оповідання, в яких миттєвість набуває ознаки вічності.
Трудодні у розумінні автора, це не стільки архаїчна система розрахунку за виконану працю, скільки художня характеристика сьогодення.
Переглянути фотовиставку, яка відкриється у перший день весни – 1 березня можна у виставковій залі Запорізького фотоклубу за адресою пр. Соборний 159.
Урочисте відкриття експозиції заплановане на 1 березня о 16.00.
Запрошуємо представників запорізьких ЗМІ взяти участь у висвітленні цієї події.
Прес-центр ЗОО НСЖУ
«Трудодні» не до стажу, а для роздумів
Фотовиставку з інтригуючую назвою «Трудодні» в рамках реалізації культурно-мистецьких проектів, присвячених сторіччю газети «Запорізька правда» підготував фотокор видання, член Національної Спілки фотомитців України, відомий запорізький фотохудожник Олександр Максимов. Цього разу знаний майстер запорізької художньої фотографії пропонує на суд глядачів галерею документальних портретів наших сучасників.