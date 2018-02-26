Виконавчий комітет Запорізької міської ради підтримав придбання десяти капітально відремонтованих трамваїв, які раніше використовувалися в країнах ЄС. Відповідний пункт пропонується включити в міську програму розвитку електротранспорту та КП «Запоріжелектротранс». Затвердити зміни до програми планується на найближчій сесії міської ради.
Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Олександр Власюк повідомив, що для своєчасного проведення торгів на закупівлю кузовів для збирання запорізьких трамваїв необхідно внести зміни в відповідну програму. Пропонується передбачити поки придбання чотирьох трамвайних кузовів.
– Необхідно щоб всі розуміли. Ми не відмовляємося від збирання п’яти трамваїв, як і не зменшуємо кількість коштів на програму «Запорізький трамвай». Для того щоб своєчасно провести торги ми придбаємо поки чотири, тому що сталося їх подорожчання. Надалі впевнений буде знайдено можливості для додаткового фінансування і ми закупимо ще один кузов, зберемо всі п’ять трамваїв, виконавши програму в повному обсязі, – зазначив міський голова Володимир Буряк.
Міський голова також пояснив плани придбання трамваїв в країнах Євросоюзу.
– Це не старі трамваї. Вони пройдуть капітальний ремонт, після цього ще можуть спокійно прослужити десять-п’ятнадцять років. Ми направимо на придбання десяти капітально відремонтованих трамваїв 24 мільйони гривень. Вони відразу ж після надходження до міста зможуть вийти на лінію, – сказав Володимир Буряк.
У 2018 році в Запоріжжі планують придбати десять трамваїв та зібрати п’ять
Виконавчий комітет Запорізької міської ради підтримав придбання десяти капітально відремонтованих трамваїв, які раніше використовувалися в країнах ЄС. Відповідний пункт пропонується включити в міську програму розвитку електротранспорту та КП «Запоріжелектротранс». Затвердити зміни до програми планується на найближчій сесії міської ради.