У Запорізькій області під час пожежі травмувався чоловік

25 лютого об 11:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Вокзальній в м. Молочанськ Токмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горіли домашні речі на площі 9 кв.м.
Під час гасіння пожежі травмувався 41-річний чоловік. Його з опіками обличчя госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.
Об 11:36 вонеборці локалізували загорання, а о 12:54 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС ліквідували пожежу в господарчій споруді
25 лютого о 22:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Святого Миколая в Олександрівському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить сарай та побутові речі в ньому на загальній площі 15 кв.м.
О 22:23 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22:27 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Ймовірно, причиною пожежі стала несправність газового обладнання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
25 лютого о 22:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Першотравнева в с. Семенівка Мелітопольського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 15 кв.м.
О 23:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:33 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
25 лютого о 17:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Свердлова в смт. Комишуваха Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах веранди та домашні речі в ній на загальній площі 20 кв.м.
О 17:48 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:50 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. На щастя, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: Будьте вкрай обережними під час користування електроприладами! Не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду! Не користуйтеся несправними електроприладами! У разі виникнення пожежі, категорично заборонено гасити електричні прилади водою! Не перевантажуйте електромережу – це призводить до короткого замикання.
Звернення до громадян щодо ускладнення погодних умов
За даними Укргідрометеоцентру, з початку наступного тижня Запорізьку область очікує пониження температури та снігопади. Тому, рятувальники вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Звертаємось до батьків, з проханням контролювати ситуацію та у разі необхідності обмежити перебування дітлахів на вулиці, слідкувати за якістю підбору одягу, аби уникнути переохолодження.
Також, 25 лютого на дорогах області прослідковується ожеледиця. Тому, водії мають бути уважнішими на дорогах, контролювати швидкість транспортного засобу: крім того, що через ожеледицю значно ускладнюється процес керування автомобілем (зокрема збільшується гальмівний шлях), пішоходи можуть падати, переходячи дорогу.
Тому Служба порятунку «101» наголошує: шановні громадяни, будьте пильними при ускладненні погодних умов, пам’ятайте про власну безпеку та безпеку тих, хто вас оточує.
Прогноз погоди на 26 – 27 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
26.02.18 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о морозу, вдень 3-8о морозу.
27.02.18 – Хмарно з проясненнями, сніг, вдень місцями сильний сніг,ожеледиця, вдень хуртовини, вітер східний 7-12 м/с, пориви 17-22м/с, температура повітря вночі 10-15о морозу, вдень 4-9о морозу. Рівень радіації 0,12 мкЗв/год.