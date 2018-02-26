Вчимося стандартам журналістської діяльності

В прес-центрі ЗОО НСЖУ «Журналіст» відбувся семінар для працівників регіональних мас-медіа, організований Академією української преси за сприяння Фонду розвитку ЗМІ і Посольства США в Україні. Тема, винесена на обговорення – доволі важлива та соціально чутлива – «Висвітлення конфліктів: стандарти журналістської діяльності».
Вели семінар Президент Академії української преси, професор Валерій Іванов, фундатор комісії з журналістської етики, засновник газети «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий та медіатренер, кандидат філологічних наук, асистент кафедри періодичної преси Київського Національного університету Андрій Юричко.
Напрямків обговорення було чимало. Скажімо: про вимоги до матеріалів про збройні конфлікти та громадські заворушення, про те, як обрати тему та об’єкт висвітлення, як перевірити джерела інформації.
Цікавою та насиченою була дискусія про форму подачі матеріалів, уникнення мови ворожнечі, про юридичні та етичні обмеження при висвітленні збройних конфліктів та громадських заворушень.
Викликала інтерес і тема «Журналіст і суспільство», в рамках якої пройшло обговорення про завдання медіа на війні. Чи існує тут колізія між служінням інтересам аудиторії та держав, як їх уникнути. Наскільки журналіст має право висвітлювати приватне життя бійців та мирного населення в зоні воєнних дій. Хто журналіст на війні – неупереджений спостерігач, патріот без зброї чи боєць? Як не допустити маніпулювання інформацією? На ці та інші важливі питання учасники семінару шукали і знаходили відповіді разом з досвідченими тренерами та експертами.
Наприкінці заходу всі його учасники отримали сертифікати і висловили щиру подяку організаторам семінару за навчання. Ажде отримані знання – це ще одна важлива сходинка в професійному удосконаленні «акул пера», у підвищенні їх відповідальності за донесення правдивої та коректної інформації із зони бойових дій та громадських заворушень – такої важливої і чутливої для громадян та суспільства.
Валентина Бистрова