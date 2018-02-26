На черговому засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Володимира Буряка. До порядку денного було включено понад сто питань, які стосувалися різних сфер життєдіяльності міста.
Відкриваючи засідання виконавчого комітету, міський голова Володимир Буряк поінформував присутніх про основні рішення, які за останній час були прийняті в сфері громадського транспорту.
Міський голова зазначив, що вже в березні на лінію вийдуть два капітально відремонтованих трамвая. Також наприкінці наступного місяця місто планує отримати перший в цьому році трамвайний кузов. Після цього розпочнуть збирати новий трамвай.
– Продовжуємо наводити порядок в сфері громадського транспорту. Відкриваємо маршрут №28, який з’єднає Річковий порт та Шевченківський район. Визначаємо постійного перевізника на маршруті №17, в напрямку Осипенківського мікрорайону. Зараз там перевізник працює в тимчасовому режимі. Визначаємо перевізника і на маршруті №72, який курсує в напрямку Шевченківського району, – зазначив Володимир Буряк.
Також буде проведене пасажирообстеження маршруту №38, який з’єднує Хортицький район з центром міста. Надалі це дозволить збільшити кількість автобусів на цьому напрямку.
– Маршрути №17, №72. Все це робота, спрямована на вирішення проблемних питань перевезення пасажирів. В першу чергу пов’язаних з вивезенням запоріжців зі спальних районів в «годину пік» і поверненням назад. Ми вже отримали понад 30 великих автобусів по лізингу, які будуть обслуговувати ці маршрути, залишилося отримати три автобуси, – підкреслив Володимир Буряк.
Володимир Буряк: «Ми вже отримали понад 30 автобусів в рамках програми фінансового лізингу»
На черговому засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Володимира Буряка. До порядку денного було включено понад сто питань, які стосувалися різних сфер життєдіяльності міста.