Бліц-опитування: Чи вдавалося вам виростити якісь дивовижні фрукти чи овочі?Що це було і як це вдалося ?

1.Людмила, домогосподарка:
-Овочі і фрукти вдома не вирощую, але в мене ростуть різні квіти, і ще я виростила розу на підвіконні і нещодавно вона квітла, було 12 квітучих батончиків.
2. Анастасія, студентка:
-Овочі не вирощую, але розвожу вдома фіалки, в мене їх декілька видів, є махрові, є звичайні, є з різними колірами.
3.Володимир Швець, приватний підприємець:
– В себе вдома я можу хіба що цибулину поставити в воду, щоб з’явилося зелене перо. Але і цього я не роблю. Всю городину купляю на базарі.
4.Раіса Єгорова, пенсіонерка:
-Так, в мене вдома є вирощене деревцє пальми унабі, вирощувала також лимон, дуже великий плод в нього був одного разу. А зараз все підвіконня заставлено розсадою для дачі.
5.Наталка Савченко, домогосподарка, Вільнянській район:
-Звичайно вирощую вдома розсаду. А для душі виростила цілий кактусовий садок, оздобленний камінцями. Є також інші рослини, фінікова пальма, драцена, алоє вєра, та багато інших