На Запоріжжі із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на 3,2 мільйона гривень

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області з початку року із незаконного обігу вилучили товарів підакцизної групи на загальну суму 3,2 мільйона гривень. Із них відповідно до судових рішень на даний час конфісковано продукції вартістю 914 тисяч гривень.
Крім того, у ході операції “Акциз” оперативники припинили два факти нелегальної торгівлі алкогольними напоями через мережу Інтернет. У сфері протидії оборудкам з ПДВ викрито три злочини за ст. 212 Кримінального кодексу України. За цими фактами сума завданих державі збитків складає 13,7 мільйона, з яких до бюджету вже повернуто понад 8,7 мільйона.
Всього у провадженні слідчих знаходяться 74 справи, дев’ять з яких розпочато у січні. 55 проваджень стосуються розслідування злочинів, що належать до категорії тяжких, 40 із них – щодо ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
За закінченими справами до бюджету відшкодовано понад 9 мільйонів гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області