Набір до підрозділу спеціального призначення АЗОВ

Підрозділ спеціального призначення АЗОВ будує нову українську армію світового рівня і саме ти можеш долучитись до найкращого підрозділу та здобути військову кар’єру.
Ми гарантуємо:
Безкоштовна військова освіта. Курсанти навчаються за стандартами НАТО. Навчання проводять висококваліфіковані інструктори, котрі мають досвід бойових дій.
Після проходження шеститижневих курсів, курсанти підписують контракт та отримають:
Заробітну платню від 10 тисяч гривень та всі передбачені законом пільги.
Можливість підвищення кваліфікації та зростання у званні від солдата до офіцера.
Долучайтесь до лав АЗОВУ та побудуйте кар’єру з умовами, гідними кваліфікованого військовослужбовця. Ми будуємо сучасну українську армію і саме ти можеш стати її частиною.
Хочеш змін? Почни з себе
т. 096-114-88-33 , 063 136 33 48
www.azov.org.ua