Слухачі болгарської недільної школи в ЗНУ зустріли свято весни за національними традиціями

Початок весни щедрий на національні та міжнародні свята для болгарського народу. 25 лютого в Запорізькій болгарській недільній школі «Светліна», що діє на базі ЗНУ, відбулися урочисті заходи із святкування одразу двох свят: традиційного болгарського свята – Баба Марта, яке відзначається 1 березня та знаменує прихід весни, та офіційного – День визволення Болгарії від османського поневолення, який відзначається 3 березня.
Із привітальними словами перед учнями та батьками Запорізької болгарської недільної школи «Светліна» звернулися керівники Запорізького обласного товариства болгарської культури – Василь Мітков та Запорізького міського болгарського товариства «Відродження» – Олександр Сяров, які також висловили слова щирої вдячності ректору Запорізького національного університету Миколі Фролову за багаторічну та плідну співпрацю і всебічну підтримку недільної болгарської школи, яка користується чималою популярністю серед молоді нашого міста.
Неодмінним символом приходу весни у Болгарії є оберіг – «мартенічка», виготовлена з червоних та білих ниток, вона прикрашає одяг та помешкання з першого дня весни та допомагає господарям бути здоровими та щасливими протягом року.
Учні та їх батьки почули стародавню легенду про виникнення мартенічок, про хана Аспаруха, засновника Болгарії, та його сестру Калину, а також із задоволенням власноруч зробили мартенічки для себе та своїх близьких під керівництвом доцента філології Пловдивського університету Людмили Мінкової, яка вже не перший рік викладає болгарську мову в Запорізькому національному університеті.
Для того, щоб рік був вдалим і для Запорізького національного університету, і для всього педагогічного колективу та студентів, слухачі недільної болгарської школи від щирого серця прикрасили червоним та білим кольорами «підкову щастя» напроти другого навчального корпусу.
Весна – це завжди пробудження природи та її наповнення новими барвами, тож нехай болгарська традиція зробить життя Запоріжжя більш кольоровим та насиченим.
Фотогалерея:
https://www.facebook.com/pg/univerzp/photos/?tab=album&album_id=1935314013164649