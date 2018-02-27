Трудовий колектив «Запорізької правди» закликає депутатів ЗОР зберегти видання для запоріжців

1 березня, відбудеться двадцята сесія Запорізької обласної ради сьомого скликання.
На черзі денній понад 70 питань, серед яких – призначення керівників комунальних установ і закладів, внесення змін до обласних програм та прийняття нових програм, внесення змін в постійні депутатські комісії, звернення до Верховної Ради та Кабміну з приводу захисту прав ветеранів та пенсіонерів силових структур, а також інші питання. В їх числі, сподіваємось, будуть розглянуті і нагальні проблеми нашого видання.
З огляду на завершення терміну дії Закону України про реформування державних і комунальних ЗМІ, ми сподіваємось на позитивне вирішення питання про роздержавлення КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Згідно діючого законодавства, просимо передбачити реформування підприємства шляхом виходу ЗОР із складу його засновників внаслідок перетворення його у суб’єкт господарювання – ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Запорізька правда» (за рішенням зборів трудового колективу) із збереженням назви видання – газета «Запорізька правда», його цільового призначення (інформаційне community media соціально- політичного, культурного та економічного спрямування), мови ( української) та тематичної спрямованості.
Також, з огляду на діючий Закон про реформування державних і комунальних ЗМІ, який передбачає передачу в оренду пореформованому виданню приміщень, які підприємство займає на момент реформування, на умовах орендних відносин для об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст терміном від 15 років, і для упередження судових розглядів імовірного неправомірного вирішення даного питання, просимо передбачити виконання даної статті Закону згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 26.12.2013 №36 «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області».
Разом з тим, просимо звернути увагу на факт порушення виконання заходів «Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 року №2 (зі змінами та доповненням), розпорядником коштів за якою є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА. Він суттєво ускладнить процедуру реформування видання, якщо питання не буде вирішено позитивно.
Нагадаю, що даною програмою на друк газети «Запорізька правда» у 2017 році передбачено 811 тис грн. із загального кошторису Програми на суму 1 720 тис. грн. Цей фактор обумовлював друк на шпальтах газети всієї необхідної ЗОР і ЗОДА інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню. КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР свою частину виконала в повному обсязі. Зокрема, в рамках даної програми на шпальтах газети протягом року було надруковано офіційної інформації від ЗОДА на суму 199 тис.370 грн., а від Запорізької обласної ради – на суму 643 тис.853 грн.
Тому неприємною несподіванкою стала інформація, викладена у листі голови ЗОДА Бриля К.І. №10406\08-17 від 30.11.2017 року про відсутність необхідних для покриття витрат на друк газети коштів.
А між тим, на поточний момент заборгованість КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР перед ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» за друк газети «Запорізька правда» у 2017 році склала 469 281,3 грн. Непогашення цієї заборгованості, окрім того, що спричинить ліквідацію видання, ще й суттєво погіршує ділову репутацію, з огляду на те, що газета «Запорізька правда» на поточний момент залишається єдиним офіційним виданням в регіоні, Запорізької обласної державної адміністрації і Запорізької обласної ради.
Тому трудовий колектив газети просить шановних депутатів Запорізької обласної ради з розумінням поставитися до цієї ситуації і відповідним чином посприяти запобіганню імовірним негативним наслідкам, врегулювавши її у відповідності до чинного законодавства.
На підтримку газети «Запорізька правда» виступили Запорізька обласна організація НСЖУ і Національна спілка журналістів України. Їх офіційні звернення за підписом голови НСЖУ Сергія Томіленка та голови ЗОО НСЖУ Наталії Кузьменко розміщенні на відповідних інформаційних ресурсах організацій. Також наводимо їх і в нашій газеті.
Про результати роботи двадцятої сесїя Запорізької обласної ради сьомого скликання, а також про перебіг подій щодо вирішення проблем «Запорізької правди» ми повідомимо своїм читачам у наступному номері.
Від імені трудового колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР
Наталя Зворигіна,
в.о. головного редактора.