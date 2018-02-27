У Запорізькому національному університеті з початку навчального року діють різновікові групи слухачів Школи Конфуція. У вивченні китайської мови та культури під керівництвом декана Інституту російської філології Аньхойського педагогічного університету Ген Ліпін (КНР) виявили зацікавлення близько 80 осіб – як викладачі, студенти ЗНУ, так і школярі й дорослі мешканці Запоріжжя. Задля того, аби всі охочі змогли опанувати китайську мову, в ЗНУ оголосили набір на курси, заняття на яких розпочнуться у вересні 2018 року.
Завдяки реалізації угоди про співробітництво, укладеної ректором ЗНУ Миколою Фроловим із представниками Аньхойського педагогічного університету, всі охочі можуть скористатися можливістю опанувати китайську мову, дізнатися більше про культуру і традиції цієї країни.
На базі ЗНУ діятимуть кілька груп:
– для школярів молодших класів;
– для старшокласників;
– для студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації та тих, хто вже завершив навчання у ВНЗ.
Термін навчання в них – від двох до шести годин на тиждень, залежно від вікової категорії. Тривалість навчання для опанування 1 рівня – 120 годин. В опануванні мови допомагають досвідчені викладачі – носії китайської та російської мов. До послуг слухачів курсів: методичні посібники, надані Консульством китайської Народної Республіки в Україні. Зареєструватися на мовні курси можна за покликанням: http://qoo.by/3SXk
Аби дізнатися більше про умови навчання на курсах, перспективи, які відкриваються перед їхніми випускниками, та про інші питання, пов’язані з діяльністю Школи Конфуція, звертайтеся за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, корп.№ 6, кімн. 218.
Також можна скористатися й електронною адресою: tupakhina.olga@gmail.com чи зателефонувати за номерами: (061) 228-75-10, 228-75-08, 764-45-46, 289-12-99.
Контакти: 0668259976 (Ольга Володимирівна Тупахіна)
У Школі Конфуція ЗНУ із вересня стартує черговий набір слухачів на курси вивчення китайської мови
У Запорізькому національному університеті з початку навчального року діють різновікові групи слухачів Школи Конфуція. У вивченні китайської мови та культури під керівництвом декана Інституту російської філології Аньхойського педагогічного університету Ген Ліпін (КНР) виявили зацікавлення близько 80 осіб – як викладачі, студенти ЗНУ, так і школярі й дорослі мешканці Запоріжжя. Задля того, аби всі охочі змогли опанувати китайську мову, в ЗНУ оголосили набір на курси, заняття на яких розпочнуться у вересні 2018 року.