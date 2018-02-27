У Запорізькій області за добу виникло дві пожежі на відкритій території

26 лютого на території Запорізької області виникло 2 пожежі на відкритій території. Події сталися в містах Запоріжжя та Енергодар. В обох випадках горів очерет. Вогнем завдано шкоди навколишньому середовищу на площі 0,21 га. Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. Припиніть знущатися над навколишнім середовищем!
Запорізька область: рятувальники витягнули зі снігового полону автомобіль
27 лютого о 03:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами с. Зелений Гай Більмацького району через складні погодні умови автомобіль «ГАЗель» застряг у сніговому заметі та самостійно не зміг виїхати. Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули на тверде покриття машину, після чого вона продовжила рух самостійно.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловік особового складу.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Звернення до громадян щодо ускладнення погодних умов
За даними Укргідрометеоцентру, з початку наступного тижня Запорізьку область очікує пониження температури та снігопади. Тому, рятувальники вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Звертаємось до батьків, з проханням контролювати ситуацію та у разі необхідності обмежити перебування дітлахів на вулиці, слідкувати за якістю підбору одягу, аби уникнути переохолодження.
Тому, водії мають бути уважнішими на дорогах, контролювати швидкість транспортного засобу: крім того, що через ожеледицю значно ускладнюється процес керування автомобілем (зокрема збільшується гальмівний шлях), пішоходи можуть падати, переходячи дорогу.
Тому Служба порятунку «101» наголошує: шановні громадяни, будьте пильними при ускладненні погодних умов, пам’ятайте про власну безпеку та безпеку тих, хто вас оточує.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі 27 лютого у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується посилення північно-східного вітру до 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Вдень 27 лютого у місті Запоріжжя та на території Запорізької області сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети, ожеледиця, місцями на території Запорізької області посилення північно-східного вітру до 25 м/с.
Прогноз погоди на 27 лютого 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 17-22 м/с, вдень місцями пориви до 25 м/с, температура повітря вночі 10-15о морозу, вдень 2-7о морозу.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 17-22 м/с, температура повітря вночі 12-14о морозу, вдень 4-6о морозу.
Прогноз погоди на 28 лютого – 01 березня 2018 року.
по Запорізькій області
28.02.18 – Хмарно з проясненнями, сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-9о морозу, вдень 1-6о морозу.
01.03.18 – ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер північно-західний 15-20 м/с, місцями пориви до 25 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень 1-6о морозу.