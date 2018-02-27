УВАГА! НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ВИРУВАТИМЕ НЕГОДА! ГРОМАДЯНИ, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ !

За даними Укргідрометеоцентру, цього тижня Запорізьку область очікує серія південних циклонів, які виходять з південно-західної частини Балканського півострова та Туреччіни.
Вже 27 лютого у регіоні очікується: вночі невеликий сніг (кількість опадів в межах до 2мм за 12 годин), вдень сильний сніг (кількість опадів зросте в межах 7-19мм за 12 годин), сильна хуртовина, снігові замети, на дорогах ожеледиця, посилення північно-східного вітру до 17-22м/с, місцями по області до 25м/с. Негода буде вирувати по всій території області, але особливої уваги потребують Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимівський, Мелітопольський, Пологівський райони. Температура повітря буде коливатися вдень від 7 морозу до мінус 15 вночі.
Короткочасне призупинення негоди 28 лютого: очікується помірний сніг (кількість опадів становитиме 4-6мм за 12 годин), північно-східний вітер, швидкістю до 7-12м/с.
Чергове ускладнення погодних умов очікується 01 березня 2018р.: сильні опади, переважно у вигляді снігу (кількість опадів становитиме 7-19мм за 12 годин), сильні хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу (діаметр відкладення на гілках дерев та дротах електромережі 11-34мм), ожеледь (діаметр відкладення на гілках дерев та дротах електромережі 6-19мм), на дорогах ожеледиця, посилення вітру до 15-20м/с, місцями по області 25м/с. Висота снігового покрову очікується до 15 см.
Рятувальники запорізького гарнізону заступили на посилений варіант несення служби, у бойову готовність переводиться важка інженерна техніка, яка буде задіяна у разі ускладнення погодних умов.
Тому, рятувальники вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки).
Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Не ризикуйте своїм життям, та не наражайте інших учасників дорожнього руху, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Звертаємося, до керівників транспортних перевезень: у разі погіршення погодних умов штаб з ліквідації НС аби запобігти утворенню заторів на дорогах, потраплянню у снігові замети пасажирів та водіїв, а також мінімізації негативних наслідків, прийматиме рішення щодо перекриття руху внутріобласними автошляхами та трасами регіонального й міжнародного значення, тому сплануйте заздалегідь виїзд великогабаритного транспорту. Перевізникам пасажирського маршрутного транспорту рекомендуємо провести роз’яснювальну роботу, оскільки рух на міжміському сполученні може бути призупиненим. Водії мають бути уважнішими на дорогах, контролювати швидкість транспортного засобу: крім того, що через ожеледицю значно ускладнюється процес керування автомобілем (зокрема збільшується гальмівний шлях), пішоходи можуть падати, переходячи дорогу.
Звертаємось до батьків, з проханням контролювати зимові розваги власних дітей та у разі необхідності обмежити перебування дітлахів на вулиці, слідкувати за якістю підбору одягу, аби уникнути переохолодження.
Окремо звертаємось до людей похилого віку. Завчасно придбайте необхідні ліки й продукти харчування та без життєво важливої необхідності бажано не виходити на вулицю.
Служба порятунку «101» наголошує: шановні громадяни, будьте пильними при ускладненні погодних умов, пам’ятайте про власну безпеку та безпеку тих, хто вас оточує. Бережіть власне здоров’я та життя!
УВАГА! НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ВИРУВАТИМЕ НЕГОДА! ГРОМАДЯНИ, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ !
За даними Укргідрометеоцентру, цього тижня Запорізьку область очікує серія південних циклонів, які виходять з південно-західної частини Балканського півострова та Туреччіни.