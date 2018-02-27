ВОНИ НАЗАВЖДИ В НАШІЙ ПАМ׳ЯТІ

З метою відзначення Дня Героїв Небесної Сотні та вшанування подвигу учасників Революції Гідності, які віддали своє життя за щасливе майбутнє Батьківщини, її свободу, соборність та демократію, творчий колектив Запорізької обласної філармонії провів благодійні тематичні концерти 20 лютого для ліцеїстів КЗ «ЗОЛ «Захисник» ЗОР та 21 лютого для військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації та лікуванні у Запорізькому військовому шпиталі.
Насамперед хвилиною мовчання вшановано пам’ять Героїв Небесної Сотні – наших мужніх співвітчизників, які віддали життя за свободу й незалежність України. А далі – зі щирою вдячністю за неоціненний подвиг героїв сучасності та з вірою у майбутнє прозвучали музичні композиції та патріотична поезія у виконанні солістів Запорізької обласної філармонії..
Зі сцени лунали кращі зразки класичної та народної музики, твори сучасних українських композиторів, сповнені любові до рідного краю. Відкрила музичну програму чуттєва та глибока «Мелодія» Мирослава Скорика, що вже давно стала своєрідним гімном Революції Гідності. Всіх присутніх вразила майстерність та харизматичність скрипаля Володимира Галіченка. У його виконанні звучали віртуозні композиції Ніколо Паганіні, Вітторіо Монті та інші. Тема пристрасного, ніжного та драматичного кохання розкрилась у мелодіях Володимира Івасюка «Запроси мене у сни», Ігоря Поклада «Кохана», Семена Гулака-Артемовського «Ой, казала мені мати», а також в незрівнянному мелосі українських народних пісень, які подарували всім присутнім Вікторія Шестакова та Тетяна Лаврик. Неперевершеними вокальними композиціями «Дивлюсь я на небо», «Зоре моя вечірняя» прикрасив програму провідний майстер сцени Микола Квєтков. А пісня «О sole mіо» прозвучала під акомпанемент яскравого дуету скрипки та гітари. Партію фортепіано виконала талановита Іоланта Дамаскіна. В своє проникливе та емоційне виконання артисти вклали вдячність і повагу до вічного подвигу Героїв.
За внесений вклад у виховання зростаючого покоління почуттів патріотизму, розвиток національної культури та пропаганду професійного мистецтва артистам Запорізької обласної філармонії вручили Подяку від імені адміністрації, педагогічного колективу та ліцеїстів ліцею-інтернату з посиленою фізичною підготовкою «Захисник» на чолі з начальником ліцею М.В. Стрельниковим.
Майбутні захисники Батьківщини, працівники ліцею-інтернату, військовослужбовці та медичний персонал госпіталю із захопленням зустрічали артистів філармонії. А після закінчення концертів нагородили артистів щирими оплесками, квітами й висловили слова щирої вдячності за прекрасну програму, майстерне виконання музикантів та вагомий внесок у формування молодої свідомої нації.
Концертні програми Запорізької обласної філармонії виховують в юних запоріжцях глибокі патріотичні почуття, вдячність тим, хто віддав життя за країну; сприяють формуванню активної громадянської позицію щодо єдиної, цілісної держави, плекають повагу, толерантність до інших народів, розвивають бажання стати гідними громадянами, віру в краще майбутнє України.
Вже не один рік своєю мистецькою діяльністю артисти філармонії активно долучаються до заходів на підтримку бійців Національної гвардії України та учасників АТО, створюючи свято музики, дарують чудовий настрій і підтримують моральний дух захисників країни. Військовослужбовці Збройних сил України завжди бажані гості у концертному залі ім. М.І. Глінки та мають можливість на безоплатній основі відвідувати концерти обласної філармонії. До того ж, артисти регулярно виїжджають з концертними програмами до військових частин та у прилеглі райони зони проведення Антитерористичної операції, забезпечуючи змістовне культурне дозвілля захисників.
На базі Запорізької обласної філармонії три роки поспіль на підтримку воїнів проводиться єдиний в Україні Обласний благодійний телемарафон до Дня захисника України та Дня Збройних Сил України. Гроші, зібрані під час марафону направляються для надання матеріальної допомоги ветеранам АТО, які опинилися у складних життєвих обставинах, родинам загиблих героїв та пораненим бійцям.
МИ ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАТИМЕМО ПОДВИГ ГЕРОЇВ!
ВОНИ НАЗАВЖДИ В НАШІЙ ПАМ׳ЯТІ
З метою відзначення Дня Героїв Небесної Сотні та вшанування подвигу учасників Революції Гідності, які віддали своє життя за щасливе майбутнє Батьківщини, її свободу, соборність та демократію, творчий колектив Запорізької обласної філармонії провів благодійні тематичні концерти 20 лютого для ліцеїстів КЗ «ЗОЛ «Захисник» ЗОР та 21 лютого для військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації та лікуванні у Запорізькому військовому шпиталі.