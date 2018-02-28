Читайте у газеті “Запорізька правда” від 01.03.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 1 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди».
Своїм відкритим зверненням до депутатів Запорізької обласної ради, опублікованим на другій шпальті видання, трудовий колектив редакції намагається привернути увагу до вирішення нагальної проблеми, яка може призвести до ліквідації видання. Мова про заборгованість за друк перед видавничим будинком «Кераміст», що виникла внаслідок невиконня Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій ЗОДА покладених на нього обов’язків розпорядника коштів за відповідною обласною Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області, в рамках якої передбачалося фінансування послуг друку газети «Запорізька правда». Шановні друзі, дорогі наші читачі і передплатники, ми сподіваємось на вашу підтримку у справі збереження єдиного в області україномовного видання регіонального рівня. Свою підтримку «Запорізькій правді» вже висловили колеги – Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України під проводом голови Наталії Кузьменко і НСЖУ в особі її голови Сергія Томіленка.
Попри всі труднощі, творчий колектив газети зробив свіжий випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Зокрема, розкажемо про те, що з 1 квітня 2018 року буде запущено процес стягнення заборгованості із заробітної плати на кшталт роботи із боржниками з аліментів. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
1861 рік: ті, хто закінчував радянську школу або виш, пам’ятають ці чотири цифри дуже добре. Нагадаємо, 19 лютого (3 березня 1861) року в Петербурзі російський імператор Олександр II підписав “Маніфест про відміну кріпосного права” і “Положення про селян, що виходять з кріпосної залежності”. У тодішніх підручникових версіях з історії СРСР величезний відтинок історії до Жовтня поділявся на два нерівномірних періоди: від кам’яного віку до реформи 1861 року та після неї до вікопомного 1917-го. Втім, чи дійсно ця дата стала датою відліку часу реальної свободи українського селянства? «Запорізька правда» розмірковує, наводячи факти про посилення закріпачення селян вже із новітньої історії – за радянських часів. Як зясувалося, у СРСР зрівняли в цивільних правах селян із жителями міста лише в 1976 році. А лише з 1982 року, тобто всього за 9 років до розпаду Радянського Союзу, всі жителі сільської місцевості, які досягли 16 років, змогли отримувати заповітний документ – паспорт громадянина.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Нині розкажемо про видатного запорізького художника і скульптора Анатолія Івченка. Окрім того, що вся йог творча біографія – суцільна сенсація, справжньою сенсацією можна вважати і той факт, що його син – Андрій Івченко у наш час став одним із провідних акторів Голлівуду.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Так, дізнайтесь, що в Україні в 2018 році збільшили фінансування «теплих кредитів» для ОСББ. Про те, як ефективніше застосувати такий кредит, і про енергоефективність у різних сферах ЖКГ та у будівлях громадського користування читайте у газеті «Запорізька правда».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. «Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині розкажемо про дивовижні за розмірами та вагою цитрусові, які вирощують у Запорізькому ботанічному саду.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.