ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! У зв’язку з погодними умовами обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів на двох автошляхах

УВАГА! У зв’язку з ускладненими погодними умовами Службою автомобільних доріг у Запорізькій області вводиться обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів з 14:00 27 лютого на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-30 Василівка – Бердянськ, з км. 46+000 – км. 136+000 від м. Токмак до м. Бердянськ та на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Т-08-19 Більмак – /М-14/, з км. 7+000 – км. 51+000 у Більмацькому та Бердянському районах.
Рятувальники звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки). Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Не ризикуйте своїм життям, та не наражайте інших учасників дорожнього руху, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.