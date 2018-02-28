Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ

Прем’єра мрійливої та трагічної історії кохання за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», яка приурочена до Дня народження поетеси, відбулася на сцені концертного залу ім. М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії та повторний показ було здійснено на замовлення Запорізького класичного ліцею.
Леся Українка – видатна постать не тільки української літератури, тому її твори перекладаються багатьма мовами, а уривки з них цитуються відомими діячами культури. Для постановки цей рік є ювілейним – рівно 100 років тому публіка вперше побачила виставу «Лісова пісня» на сцені.
Академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» та солісти філармонії були не тільки виконавцями музичних і танцювальних номерів, а й стали безпосередніми учасниками дійства. Життєві протиріччя, мрії та розчарування, любов та зраду показали запоріжцям артисти в образі головних героїв вистави Мавки та Лукаша: Катерина Слатвінська та Євген Пономарьов (художнє слово), провідні майстри сцени Юлія Якса та Микола Квєтков (вокал), Юлія Хижняк та Олег Ляшенко (хореографія). Музичною окрасою концерту стали ніжні та пристрасні твори відомих українських митців Г. Сковороди, М. Степового, М. Леонтовича та українські народні пісні, характер яких довершено передали учасники колективу. Особливим національним колоритом виставу наповнювало майстерне виконання музичних композицій артистами оркестру та хору.
Танцювальні номери завжди оживляють виставу, додають енергії, руху дійства. Ліричні й запальні танці ансамблю «Запорожці» та зразкового ансамблю танцю «Сузір’я» ЗДШМ № 2 під керівництвом Алли Димової, додали родзинку до програми концерту.
Яскрава відеоінсталяція та декорації на сцені занурили глядачів в атмосферу чарівності поетичного твору Лесі Українки.
Завдяки майстерності та професіоналізму артистів академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» під орудою художнього керівника, заслуженого діяча мистецтв України Лілії Гринь, головного хормейстера, заслуженого артиста України Сергій Черногора, балетмейстера-постановника Олега Кравця, музичного керівника Олега Кугаєвського вистава одразу полонила серця глядачів, викликала емоційне піднесення та отримала прихильність публіки, про що свідчили бурхливі оплески та схвальні відгуки і слова подяки.
Прем׳єра вразила глядацький загал своєю досконалістю, професійністю, проникливістю та патріотизмом, саме такі постановки зараз – на часі!
Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ
Прем’єра мрійливої та трагічної історії кохання за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», яка приурочена до Дня народження поетеси, відбулася на сцені концертного залу ім. М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії та повторний показ було здійснено на замовлення Запорізького класичного ліцею.