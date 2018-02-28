Конкурс краси

24 лютого у провідному готелі обласного центру KHORTITSA PALACE регіональний відбірковий тур “Міс Запоріжжя 2018″зібрав справжній аншлаг. В рамках Національного конкурсу краси «Міс Україна» в Запоріжжі за титул головної красуні регіону боролися 15 учасниць. Перше місце по праву завоювала студентка Мелітопольського державного педагогічного університету, професійна модель, вихованка модельного агентства MISS Brilliants, володарка титулів «1-ша Принцеса Мелітополя 2014 року», «Краща модель року 2014» і «Княгиня Мелітополя 2014» -17-ти річна Софія Хомотюк. Саме вона представить Запорізьку область на конкурсі «Міс Україна», який відбудеться в третьому кварталі 2018 р. у Києві. Організатором заходу виступила Ірина Архипова – «Віце-місіс України -2000». і фіналістка «Місіс Всесвіт» 2001року (Каліфорнія, США), яка вже протягом 17 років є керівником агентства «Пані Ірина». Вершили долю красунь кастинг-директор конкурсу «Міс Україна» Катерина Ландик з Києва, «Міс Україна 2017» – одеситка Поліна Ткач, організатори та партнери заходу. Всі фіналістки конкурсу «Міс Запоріжжя 2018» отримали цінні призи від організаторів і партнерів свята.