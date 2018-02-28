На трасі Запорізької області зіткнулись два мікроавтобуси

В Чернігівському районі Запорізької області зіткнулись вантажний та пасажирський мікроавтобуси. Внаслідок аварії водій пасажирського транспортного засобу доставлений до лікарні.
27 лютого близько 16:10 на 131 км автодороги «Василівка-Бердянськ» водій вантажного мікроавтобусу «Форд», 1980 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес».
Внаслідок аварії водій 1977 року народження пасажирського мікроавтобусу доставлений до районної лікарні. Двом пасажирам цього ж транспортного засобу – чоловіку 1971 року народження та жінці 1951 року народження, надана медична допомога на місці. Пасажирці вантажного мікроавтобусу, 1946 року народження, також надана медична допомога на місці. Більше в результаті аварії ніхто не постраждав.
Слідчим Чернігівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою в Бердянському районі, внаслідок аварії двоє людей загинули.
Відділ комунікації поліції Запорізької області