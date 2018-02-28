Оперативна інформація станом на 06 годину 28 лютого: з початку негоди бійці ДСНС врятували зі снігового полону 132 людини та вивільнили 87 автівок

Станом на 06 годину 28 лютого 2018 року підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 25 разів. Всього рятувальники вивільнили зі снігового полону 56 легковиків, 21 вантажівку, 2 мікроавтобуси, 2 автобуси, 6 автомобілів швидкої допомоги – всього 87 автомобілів, врятували 132 людини, яка потребувала допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.
Всього від ГУ ДСНС залучалось 25 одиниць спецтехніки та 107 рятувальників.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Оперативна інформація станом на 06 годину 28 лютого: з початку негоди бійці ДСНС врятували зі снігового полону 132 людини та вивільнили 87 автівок
Станом на 06 годину 28 лютого 2018 року підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 25 разів. Всього рятувальники вивільнили зі снігового полону 56 легковиків, 21 вантажівку, 2 мікроавтобуси, 2 автобуси, 6 автомобілів швидкої допомоги – всього 87 автомобілів, врятували 132 людини, яка потребувала допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.