Показ фільму “Добровольці Божої чоти”

В Енергодарі відбувся показ документального фільму “Добровольці Божої чоти” (реж. Л.Канер, І. Ясній). Цей фільм привіз В’ячеслав Зайцев – наш земляк, учасник АТО, один із “кіборгів”, що героїчно боронив донецький аеропорт. Вихованці Енергодарського ЦТКС, члени Запорізької обласної громадської дитячої організації “Слідопит”, були присутні на показі фільму та мали можливість з перших вуст почути розповідь про бойовий шлях земляка – добровольця. Фільм вразив скаутів своєю відвертістю та реальністю. Діти зрозуміли, що завдячують своїм спокійним, розміреним, мирним життям мужнім та безстрашним, сильним духом воїнам. У фільмі було багато шокуючих та емоційних кадрів про життя тих, хто на передовій, під цілодобовими обстрілами. Семеро з героїв фільму вже не має серед живих. Підлітки вшанували пам’ять тих, хто загинув за країну свою… І побажали сил та здоров’я живим, відзначивши, що пишаються своїми Героями. Особливу подяку висловили Катерині Стаценко за запрошення на перегляд фільму.