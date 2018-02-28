Протест проти окупації Криму

У понеділок, 26 лютого, в День опору окупації Криму, в Мелітополі кримсько-татарський комітет «Азат». провів ходу та мітинг, щоб привернути увагу світової спільноти до міжнародного злочину і домогтися законного повернення окупованого Кримського півострова Україні. По завершенні ходи ГО “Свідоме суспільство Мелітополя” організувало флешмоб під назвою «Крим – це Україна». Його ініціатором виступив «Всесвітній Рух Патріотів України». Флешмоб триватиме до 16 березня. Нагадаємо, саме 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополь пройшов псевдореферендум про статус півострова, за сфальсифікованими результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Для участі у флешмобі необхідно сфотографуватися з плакатами Юрія Неросліка “Крим – це Україна” в руках. Потім зроблене фото необхідно виставити на своїй сторінці в Фейсбуці, вказавши хештег «КрімЦеУкраіна», країну, місто, де зроблено фото.