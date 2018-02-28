Семи об’єднаним громадам передано землі сільгосппризначення

Кабінет Міністрів України в рамках поглиблення децентралізації передав землю сільгосппризначення поза межами населених пунктів першим семи об’єднаним територіальним громадам. Рішення про передачу земель було ухвалене на рівні Уряду та за сприяння Асоціації міст України наприкінці січня, і вже вступило в практичну фазу реалізації.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що реформа децентралізації розпочалася рівно 4 роки тому – в лютому 2014 року. В її основі була ідея розвитку потенціалу, який мають громади. За минулі роки процес став незворотнім, передача фінансових та адміністративних повноважень закріплена законодавчо.
«А сьогодні, 27 лютого 2018 року, ми віддаємо те, що належить людям – передаємо землю у власність громадам», – сказав Глава Уряду. За його словами, передача земель буде завершена до кінця поточного року.
«У громадах є повноваження, ресурси, буде земля – будь-ласка, налагоджуйте життя», – звернувся до громад Володимир Гройсман.
Земельні ділянки загальною площею 7 810,93 га у комунальну власність отримали Гірсівська сільська ОТГ та Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га та 705,16 га відповідно); Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1 568,74 га); Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га); Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га); Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2 950,42 га); Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).
100% земельних ділянок на території зазначених ОТГ були сформовані та відомості про них були внесені до Державного земельного кадастру, що дало змогу здійснити передачу у стислі терміни – протягом двох тижнів з моменту отримання відповідного звернення головним управлінням земельної служби. Процедура не потребувала витрат з Державного бюджету. Втім, процедура потребує чітких та злагоджених дій керівництва об’єднаних територіальних громад. Тому Асоціація міст України розробила практичний посібник для ОТГ з питань передачі у комунальну власність земель, який передано у громади – члени АМУ та у регіональні відділення Асоціації. За планом-графіком, який затвердив Уряд, до кінця року усі запорізькі громади отримають землю поза межами населених пунктів у комунальну власність.