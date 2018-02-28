Шановні читачі! Дорогі наші друзі!

Ми щиро вдячні вам за підтримку, яку ви надаєте нашій газеті, регулярно її передплачуючи!
«Запорізька правда», відповідаючи вам взаємністю, прагне у кожному своєму випуску бути цікавою і корисною. Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті. Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють. Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. До того ж , подаємо й ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
У зв’язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підняти передплатні тарифи на нашу газету.
Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме:
Індекс 21707 – 35, 50 грн ( на місяць)
Індекс 21708(пільговий) – 30,50 грн ( на місяць)
Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.
Гроші не на фарбу, а за правду!