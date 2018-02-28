Телефон довіри

На «Телефоні довіри» можна отримати допомогу у випадку сімейного насильства, повідомляє Запорізький міський центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Програму «Захист осіб, які постраждали від сімейного насильства. Психологічна допомога» реалізує Запорізька міськрада. З означених питань можна звертатися за стаціонарним телефоном 15-84 та номерами мобільних операторів:066-313-15-84; 067-515-15-84; 063-404-92-84.Розмова сплачується згідно з умовами вашого тарифного пакету, переважно безкоштовно в межах мережі.