Терміновий міжвідомчий брифінг у Головному управлінні: ризики негоди

Цього тижня Запорізьку область очікує серія південних циклонів, які виходять з південно-західної частини Балканського півострова та Туреччини. У зв’язку з погіршенням погодних умов на території області, сьогодні, 27 лютого, у кризовій залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбувся міжвідомчий брифінг. На якому рятувальники, представники Національної поліції, Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, співробітники Служби автомобільних доріг та Гідрометеоцентру повідомили про ризики, які можуть виникнути за ці дні.
До присутніх звернулась начальник Запорізького обласного центру з гідрометеорології Інна Черник: «Вже сьогодні 27 лютого у регіоні очікується: вночі невеликий сніг (кількість опадів в межах до 2мм за 12 годин), вдень сильний сніг (кількість опадів зросте в межах 7-19мм за 12 годин), сильна хуртовина, снігові замети, на дорогах ожеледиця, посилення північно-східного вітру до 17-22м/с, місцями по області до 25м/с. Негода буде вирувати по всій території області, але особливої уваги потребують Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимівський, Мелітопольський, Пологівський райони. Температура повітря буде коливатися вдень від 7 морозу до мінус 15 вночі».
У свою чергу, рятувальники доповіли про готовність підрозділів. «Ми підтримуємо зв’язок із Херсонською областю, яка також попадає під дію цього циклону, де випала велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу. Враховуючи пориви вітру та заметіль наші колеги тісно співпрацюють з автомобільною службою на території своєї області. Ми також готові до ліквідації надзвичайних ситуацій пов’язаних з погіршенням погодних умов, прорахували сили та засоби. На даний час на цілодобовому чергуванні знаходяться 5 тягачів, які у разі складних ситуацій готові виїхати на допомогу дорожнім службам. Крім цього, на чергуванні знаходяться 2 катера на повітряних подушках Марс-700, які задіються у разі виникнення нештатних подій в акваторії Коховського водосховища» – зауважив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області Олександр Семененко.
За інформацією Служби автомобільних доріг, працівники вже приступили до розчистки автошляхів в К-Дніпровському, Веселівському, Бердянському, Приморському, Більмацькому районах, де через сильні пориви вітру з’явились сильні перемети.
Крім того, співробітники Товариства Червоного Хреста підготувались до погіршення погодних умов. Як доповіла Голова Запорізької обласної організації ТЧХ України Оксана Бекетова: «вже зараз працюють 2 пункти обігріву в м. Запоріжжя по вул. Почтова 4а та по просп. Металургів 1 щоденно з 9:00 до 16:00. В пунктах обігріву знаходиться все необхідне для незахищених верств населення теплий одяг, медичні препарати та гаряча їжа. Також працює загін швидкого реагування, який в разі необхідності готовий виїхати в місця масового скупчення людей для забезпечення людей їжею, чаєм та всім необхідним».
За таких погодних умов правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. Не забувати про паски безпеки, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скорегуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках.
Терміновий міжвідомчий брифінг у Головному управлінні: ризики негоди
Цього тижня Запорізьку область очікує серія південних циклонів, які виходять з південно-західної частини Балканського півострова та Туреччини. У зв’язку з погіршенням погодних умов на території області, сьогодні, 27 лютого, у кризовій залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбувся міжвідомчий брифінг. На якому рятувальники, представники Національної поліції, Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, співробітники Служби автомобільних доріг та Гідрометеоцентру повідомили про ризики, які можуть виникнути за ці дні.