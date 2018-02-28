У Мелітопольському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

27 лютого о 10:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. О.Довженка в м. Мелітополь
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у нежитловій надвірній споруді горять домашні речі на загальній площі 20 кв.м.
О 11:09 вогнеборці локалізували пожежу, а о 11:18 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.