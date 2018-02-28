В Мелітополі поліцейські розкрили розбійний напад

Співробітники кримінальної поліції затримали двох раніше засуджених мешканців Мелітополя, які нанесли тяжкі тілесні ушкодження та заволоділи майном студентів місцевих навчальних закладів.
3 лютого двоє невідомих чоловіків в міському парку по проспекту Богдана Хмельницького в Мелітополі напали на студентів, заволоділи їх майном та втекли. З тяжкими тілесними ушкодженнями 20-річного потерпілого було госпіталізовано до лікарні. Інший потерпілий – 19-річний учень одного з місцевих коледжів отримав легкі тілесні ушкодження.
Співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчим Мелітопольського відділу поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили особи нападників. Раніше засуджених мешканців Мелітополя 1985 та 1991 років народження затримали.
13 лютого Мелітопольським міськрайонним судом обом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
З початку 2018 року працівниками ГУНП в Запорізькій області 22 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на жінку в Заводському районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області