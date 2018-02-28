Від ліцензування продажу підакцизної продукції місцеві бюджети Запоріжжя отримали понад 3,6 мільйона

За дозволи, що дають право офіційно продавати алкогольні напої і тютюнові вироби, запорізькі підприємці з початку року сплатили до місцевих бюджетів понад 3,6 мільйона гривень. Надходження на 3,7 відсотка перевищують рівень минулого року.
Майже 2,5 мільйона від загальної суми забезпечили платники м. Запоріжжя, 360 тисяч надійшло від власників торговельних об’єктів Мелітопольського та Приазовського районів, 335 тисяч – Бердянського та Приморського районів.
Усього станом на початок лютого суб’єктам господарювання фахівці фіскальної служби видали більш ніж 8 тисяч ліцензій, лише у січні вони отримали 510 документів. Крім того, продовжено термін дії 914 ліцензій, призупинено 113 дозволів, 124 було анульовано.
З питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, проведено 83 перевірки. За їхніми результатами до порушників застосовані фінансові санкції на суму 430 тисяч гривень.
Спеціалісти служби наголошують, підакцизна продукція повинна реалізовуватися лише за наявності ліцензій, які видаються органами ДФС за місцем здійснення діяльності.
Реєстр виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у Запорізькій області постійно оновлюється на сайті фіскальної служби: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Головне управління ДФС у Запорізькій області