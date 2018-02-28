Вік більше не завада працевлаштуванню

Одне з головних завдань демократичної держави – дбати про категорії населення, які потребують допомоги.
З 1 січня 2018 року набули чинності зміни до частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 № 5067 щодо категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Зокрема йдеться про громадян перед пенсійного віку, яким до настання права на пенсію за віком, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.
Згідно законодавства підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування соціально незахищених громадян.
Наразі для осіб перед пенсійного віку у базі вакансії є наступні: логіст (12000 грн.); слюсар із складання металевих конструкцій (6000 грн.); електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (6000 грн.); водій навантажувача (5500 грн.); слюсар-ремонтник (3750 грн.); електрогазозварник(3750 грн.); головний енергетик (3723 грн.); слюсар-інструментальник(3800 грн.); вантажник (5200 грн.); підсобний робітник (4700 грн.), та ін..
«Протягом 2017 року в обласній службі зайнятості перебувало на обліку понад 24 тис. безробітних з числа соціально-незахищених громадян, що складало 35 відсотків від загальної чисельності безробітних. З них кожен третій був працевлаштований за сприяння служби зайнятості. Майже 60 відсотків квотних категорій громадян були охоплені активними заходами сприяння зайнятості.
Тож, звернувшись до будь-якого центру зайнятості області, Ви завжди можете отримати інформацію про актуальні пропозиції роботодавців і скористатися соціальними послугами», – інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47