Яскраві кадри „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств”

22-23 лютого в Запоріжжі вперше пройшов „Фестиваль фільмів національно-культурних товариств”, засновниками якого є Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, комунальна установа „Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради, Асоціація національних меншин Запорізької області. Партнери фестивалю: Міжнародна громадська організація “Інтернаціональний союз” міста Київ, Спілка вірмен Запорізької області.
22 лютого в рамках „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств” відбувся круглий стіл „Народна традиція: збереження самобутності етносу. Досвід збереження національних традицій на прикладі національно-культурних товариств”.
23 лютого у „Коворкінг- центрі” відбулися покази стрічок „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств”. Почесними гостями фестивалю стали настоятель Вірменської Апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, голова Комітету сприяння поверненню кримськотатарського народу на історичну Батьківщину „Азат” Ридван Ібраімов (м. Мелітополь), член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України від категорії забезпечення прав нацменшин, голова правління Інтернаціонального Союзу, генеральний директор проекту OUTLOOK, Дарія Карякіна (м. Київ).
Презентуючи перший „Фестиваль фільмів національно-культурних товариств” представник Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Павло Мяло підкреслив, що в умовах інформаційної війни такі заходи демонструють міжнаціональну злагоду у суспільстві та повагу до національного різноманіття. Павло Мяло також вручив почесну грамоту облдержадміністрації одному з ініціаторів фестивалю – голові Асоціації національних меншин Запорізької області Науфалю Хамдані.
„Фестиваль фільмів національно-культурних товариств” продемонстрував різнобарвну палітру стрічок. Єврейський кліп „Рош-а-Шана” розповів про традицію підготовки до цього свята, а фільм „Дойна на ножі” (режисер Майк Кауфман-Портніков, більше відомий як джазовий музикант) розповів про долю Аркадія Гендлера, автора-виконавця пісень на ідіш, поета, педагога, фольклориста, який багато років свого 96-річного життя провів у Запоріжжі.
Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ на цьому заході представило фільм „Papież który kochał sport” („Папа, який любив спорт”) з медіа-проекту „Polska w moim sercu” („Польща в моєму серці”), який із теплим гумором оповідає про спортивні захоплення Папи Римського, святого Іоанна Павла ІІ.
Ромська стрічка „Пам’ятати” проникливою мовою короткометражного ігрового фільму розповіла про геноцид цього народу під час Другої Світової війни.
Фільм „Болгари на землі Таврії” представив яскраву хронологію з життя цього народу в Запорізькій області – саме 2017 року відзначалося 155 річчя переселення болгар на південь України. Вірменський фільм „Гордість нації” розповів про видатних запоріжців вірменського походження, якими пишається на лише наш край, а й уся країна.
Підбиваючи підсумки фестивалю в.о. директора КУ “Обласний методичний центр культури і мистецтв” ЗОР Оксана Герман, голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані та член наглядової ради НСТУ, голова правління Інтернаціонального Союзу, генеральний директор проекту OUTLOOK Дар’я Карякіна висловили впевненість, що цей захід стане регулярним і зможе вийти на загальнодержавний, а надалі – і міжнародний рівень.
Яскраві кадри „Фестивалю фільмів національно-культурних товариств”
22-23 лютого в Запоріжжі вперше пройшов „Фестиваль фільмів національно-культурних товариств”, засновниками якого є Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, комунальна установа „Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради, Асоціація національних меншин Запорізької області. Партнери фестивалю: Міжнародна громадська організація “Інтернаціональний союз” міста Київ, Спілка вірмен Запорізької області.