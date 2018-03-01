Юліана Козаченко: «З початку року 4200 запоріжців отримали електронні ключі в АЦСК фіскальної служби області»

За перші два місяці 2018 року відвідувачами запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів стали 4200 платників податків. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, фахівці фіскальної служби видали їм 12 тисяч посилених сертифікатів електронного цифрового підпису.
Керівник фіскальної служби області відзначила переваги електронних ключів фіскальної служби. Зокрема, за їх допомогою можна користуватися не тільки електронними сервісами ДФС, а й численними послугами інших установ та відомств. Крім того, сертифікати видаються швидко, безкоштовно і потребують мінімального пакету документів. Наприклад, фізичні особи для отримання ключа мають надати лише заповнену та підписану реєстраційну картку, копію паспорта та картки платника податків.
Особливу актуальність послуга з видачі цифрового підпису має зараз, оскільки триває кампанія е-декларування для держслужбовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Адже за допомогою електронних ключів для фізичних осіб, можна отримати довідку про доходи в Електронному кабінеті платника (http://cabinet.sfs.gov.ua).
У Запорізькій області працюють три пункти видачі ЕЦП, які знаходяться за наступними адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, 4а, 1-й пов., тел.: (061) 219-06-27, м. Бердянськ, просп. Праці, 20, каб. 219, тел.: (06153) 38663, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, каб. 103, тел.: (0619) 422920.
На сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС у розділі “Реєстрація користувачів” є можливість ознайомитися з інформацією, необхідною для подальшої роботи, у тому числі переглянути перелік документів для отримання послуг електронного цифрового підпису та завантажити форми реєстраційних документів разом зі зразками їх заповнення. Адреса веб-ресурсу: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області