ТОП -15 вакансій Запорізького регіону

В базі актуальних вакансій, які роботодавці надали до обласної служби зайнятості, по Запорізькій області станом на 28 лютого 2018 р. майже 800 вакансії.
Ми визначили ТОП-15 вакансій із заробітною платою вище середньої в регіоні:
водій автотранспортних засобів 18 000,00 грн.
начальник відділу 12 000,00 грн.
головний метролог 10 791,00 грн.
перекладач 10 560,00 грн.
монтажник зв’язку-спаювальник 10 500,00 грн.
монтажник зв’язку-кабельник 10 500,00 грн.
головний бухгалтер 10 300,00 грн.
водій автотранспортних засобів 10 000,00 грн.
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 10 000,00 грн.
електролізник водних розчинів 10 000,00 грн.
електрогазозварник 10 000,00 грн.
головний бухгалтер 10 000,00 грн.
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 10 000,00 грн.
машиніст крана (кранівник) 10 000,00 грн.
юрисконсульт 10 000,00 грн.
Найбільш затребуваними вакансіями на ринку праці є наступні:
Електрогазозварник (30); водій автотранспортних засобів(26); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (25);підсобний робітник(22); слюсар-ремонтник(20); токар(19); вантажник(19); бухгалтер(19); сестра медична(13); продавець продовольчих товарів(12); маляр(11); слюсар-сантехнік(11); інженер-конструктор(9).
«Звернувшись до будь-якого центру зайнятості області, шукачі роботи завжди можуть отримати інформацію про актуальні пропозиції роботодавців і скористатися соціальними послугами центру зайнятості», – інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47