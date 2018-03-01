У м. Мелітополі під час пожежі травмувався чоловік

1 березня о 00:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Автомобільній.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі у прибудові до будинку на площі 12 кв.м.
Під час пожежі травмувався 58-річний чоловік. Його госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.
О 01:08 вогнеборці локалізували загорання, а о 01:23 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 3 чоловіки особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі 01 березня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, посилення східного вітру до 17-22 м/с, місцями до 25-28 м/с
Вдень 01 березня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, посилення західного вітру місцями до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 01 березня 2018 року
по Запорізькій області
Вночі: Хмарно, сильні опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер східний 17-22 м/с, місцями пориви 25-28 м/с, температура повітря 1-6о морозу.
Вдень: Хмарно, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с, температура повітря 0-5о морозу.
по місту Запоріжжя
Вночі: Хмарно, сильні опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер східний 17-22 м/с, температура повітря 2-4о морозу.
Вдень: Хмарно, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря 2-4о морозу.
Прогноз погоди на 02 – 03 березня 2018 року.
по Запорізькій області
02.03.18 – Хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями 15-20 м/с, температура повітря вночі 6-11о морозу, вдень 0-5о морозу.
03.03.18 – Хмарно, опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.