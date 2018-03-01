У Запорізькому районі рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому дачному будинку

28 лютого о 12:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території дачного кооперативу «Промінь» с. Малокатеринівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить другий поверх та дах на загальній площі 70 кв.м.
О 14:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:10 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Від МПК-2 смт Кушугум залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.