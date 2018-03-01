Володимир Буряк: «Ми не повинні зупиняти розвиток міста»

Пройшла двадцять шоста сесія Запорізької міської ради. До порядку денного включено близько 90 проектів рішень. Значна їх частина стосується внесення змін до бюджету міста, міських бюджетних програм. Ще одне важливе питання – забезпечення земельними ділянками учасників АТО та сімей загиблих.
На початку сесії міський голова Володимир Буряк зупинився на змінах, які планується внести до бюджету Запоріжжя. Міський голова наголосив, що коригування торкнуться різних сфер міського господарства – освіта, охорона здоров’я, інфраструктура та благоустрій, житлово-комунальне господарство і так далі.
Зокрема буде розподілено 190 мільйонів гривень перехідних бюджетних залишків. Сюди увійшли кошти, які з різних причин не були освоєні в минулому році, а також від перевиконання доходної частини бюджету (58,7 млн гривень).
– Збільшення доходної частини бюджету складе понад 300 мільйонів гривень. Це кошти міжбюджетних трансфертів – субвенцій та дотацій, які місто додатково отримає з бюджетів інших рівнів, – наголосив Володимир Буряк.
Також здійснюється балансування бюджету за рахунок зменшення видатків, перерозподіл коштів.
– Частину коштів перенаправляємо на інші першочергові програми. Зокрема, виділяємо 12 мільйонів гривень для придбання 20 квартир для відселення запоріжців з вєтхого житла, – відзначив Володимир Буряк.
У результаті, завдяки перерозподілу коштів, збільшенню доходної частини бюджету, зменшенню витрат, дефіцит бюджету зменшується на 500 мільйонів гривень.
– Дефіцит залишиться на рівні 638 мільйонів гривень. Це той обсяг бюджетного дефіциту, який ми зможемо контролювати, працюючи протягом року над отриманням додаткових коштів за рахунок збільшення власних доходів бюджету міста, кредитів та інвестицій, – сказав Володимир Буряк.
Це дасть можливість залучення інших джерел, окрім збільшення власних доходів, для покриття дефіциту. Один з варіантів – кредит в обсязі 500 мільйонів гривень, можливість отримання якого міська влада має погодити з міністерством фінансів.
– Різницю між 500 та 638 мільйонами ми плануємо компенсувати за рахунок збільшення доходів бюджету. Отримання кредиту, збільшення доходів дозволить нам компенсувати існуючий дефіцит, реалізувати заплановані програми для того, щоб не зупиняти розвиток міста, – заявив Володимир Буряк.
Володимир Буряк: «Ми не повинні зупиняти розвиток міста»
Пройшла двадцять шоста сесія Запорізької міської ради. До порядку денного включено близько 90 проектів рішень. Значна їх частина стосується внесення змін до бюджету міста, міських бюджетних програм. Ще одне важливе питання – забезпечення земельними ділянками учасників АТО та сімей загиблих.